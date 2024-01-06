Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы возможные худшие события 2024 года

Politico назвала срыв выборов в США и войну с КНР возможными событиями 2024 года

close
100%
Global Look Press

Издание Politico представило список с самыми неожиданными, но вероятными событиями на 2024 год. 

По словам руководителя консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Яна Бреммера, существует вероятность, что выборы президента США не смогут честно и свободно провести, ведь в Соединенных Штатах накаляется предвыборная обстановка из-за интересов главы Белого дома Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

Главный редактор издания Bulwark Чарли Сайкс считает, что в 2024 году может появиться глобальный цифровой вирус, который на несколько дней может поразить компьютеры, спутники или мировую банковскую систему на несколько дней.

Опрошенные Politico эксперты также считают, что в этом году может начаться война с Китаем и переворот в России.

До этого издание The Financial Times сообщило, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не одержит победу на предстоящих выборах, а компания X обанкротится в 2024 году.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами