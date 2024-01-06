Названы возможные худшие события 2024 года

Издание Politico представило список с самыми неожиданными, но вероятными событиями на 2024 год.

По словам руководителя консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Яна Бреммера, существует вероятность, что выборы президента США не смогут честно и свободно провести, ведь в Соединенных Штатах накаляется предвыборная обстановка из-за интересов главы Белого дома Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

Главный редактор издания Bulwark Чарли Сайкс считает, что в 2024 году может появиться глобальный цифровой вирус, который на несколько дней может поразить компьютеры, спутники или мировую банковскую систему на несколько дней.

Опрошенные Politico эксперты также считают, что в этом году может начаться война с Китаем и переворот в России.

До этого издание The Financial Times сообщило, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не одержит победу на предстоящих выборах, а компания X обанкротится в 2024 году.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.