В ФРГ расследуют инцидент с вице-канцлером на пароме

Прокуратура Германии занялась расследованием попытки фермеров заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер страны Роберт Хабек, пишет издание Spiegel.

«Эта акция имеет правовые последствия для участников блокады паромного причала в Шлюттзиле, земля Шлезвиг-Гольштейн: в пятницу ответственная прокуратура Фленсбурга начала расследование», — говорится в публикации.

До этого пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Он добавил, что такая жестокость политических нравов «никого не должна оставлять равнодушным».

Ранее вице-канцлер ФРГ Хабек заявил об угрозе ослабления помощи Украине.