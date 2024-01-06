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В ФРГ расследуют инцидент с вице-канцлером на пароме

Spiegel: в ФРГ расследуют попытку блокировать вице-канцлера Хабека на пароме

Прокуратура Германии занялась расследованием попытки фермеров заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер страны Роберт Хабек, пишет издание Spiegel.

«Эта акция имеет правовые последствия для участников блокады паромного причала в Шлюттзиле, земля Шлезвиг-Гольштейн: в пятницу ответственная прокуратура Фленсбурга начала расследование», — говорится в публикации.

До этого пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Он добавил, что такая жестокость политических нравов «никого не должна оставлять равнодушным».

Ранее вице-канцлер ФРГ Хабек заявил об угрозе ослабления помощи Украине.

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