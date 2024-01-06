Британия собирает досье на Трампа

Власти Британии собирают досье по политическим позициям экс-президента США Дональда Трампа на случай, если его переизберут на второй срок. Об этом сообщает Inews со ссылкой на неназванные источники.

В публикации отмечается, что Министерство иностранных дел Великобритании возглавило работу по сбору разведданных о том, как второе президентство Трампа может повлиять на Соединенное Королевство в ряде областей.

Британские дипломаты составляют досье, в котором подробно излагаются его последние позиции по ключевым вопросам, которые затрагивают Великобританию, российско-украинский конфликт, тему Ближнего Востока и международную торговлю, утверждают источники.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что восстановит мир на планете «через силу», если снова займет должность.

До этого Трамп заявил, что считает нынешнего главу американского государства Джо Байдена мошенником, негодяем и «плохим парнем», по его словам, сложно поверить в то, что Байден снова будет баллотироваться на пост президента США на фоне снижения его когнитивных способностей.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.