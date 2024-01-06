Россия запросила заседание СБ ООН по оружию

Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по поставкам западных вооружений на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

По его словам, заседание по поставкам вооружений стран Запада было запрошено российской стороной на понедельник, 22 января.

До этого стало известно, что переговоры в конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил об отсутствии у страны средств для дальнейшего финансирования Киева. В то же время он обратил внимание, что США рассчитывают на продолжение поддержки Украины со стороны других западных государств.

Кирби добавил, что конгресс США должен выделить новый пакет помощи, чтобы «мы могли продолжать помогать Украине».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.