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В МИД РФ напомнили о роли Британии в войне на Корейском полуострове

Захарова напомнила о «вкладе» Лондона в войну на Корейском полуострове

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила министру обороны Великобритании Гранту Шэппсу о «вкладе» Лондона в войну на Корейском полуострове.

Своим сообщением представительница МИД прокомментировала слова Шэппса о том, что для продолжения спецоперации на Украине Москва вынуждена просить помощи у Северной Кореи. В своем посте Захарова привела слова британского министра о том, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку России.

«Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе так называемых сил ООН», — написала она.

Кроме этого, Захарова привела список неоколониальных акций Великобритании новейшего времени.

До этого официальный представитель МИД заявила, что Украина использует тактику терроризма, атакуя гражданские объекты.

Ранее в Британии оценили тактику России на Украине.

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