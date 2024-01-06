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Арестович вспомнил «Скотный двор» Оруэлла, говоря про украинский язык

Арестович вспомнил «Скотный двор», говоря о политике Киева по украинскому языку

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Alexey Arestovych/YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале заявил, что власти страны используют украинский язык как политический проект и его бы воспринимали охотнее, если бы граждан Украины не приравнивали к обитателям «оруэллской фермы».

По его словам, язык как культура и язык как политический проект являются очень разными вещами.

«Многие люди охотно восприняли бы (украинский. — «Газета.Ru») язык, если бы вместе с ним их не поселяли в политическую ферму, где определенные животные равнее других», — написал Арестович.

Он добавил, что именно бескультурное использование языка как политпроект отменяет язык как культуру народа.

13 декабря в Верховной раде Украины предложили ввести законопроект, предусматривающий введение ответственности за унижение по языковому признаку.

В ноябре вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина завила, что вопрос использования русского языка на Украине всегда будет красной линией для киевских властей.

Ранее экс-депутат Рады подвергла критике русскоязычных солдат ВСУ.

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