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Кадыров назвал «толстым троллингом» слова об обмене украинских пленных за снятие санкций

Кадыров назвал троллингом слова об обмене пленных ВСУ за снятие санкций с семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свое предложение обменять 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за снятие санкций с его родни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что экс-разведчик США Скотт Риттер, который ранее побывал в Грозном, воспринял подобное заявление «правильно, как толстый троллинг».

Глава Чечни также высказал мнение о том, что Вашингтон не будет вычеркивать из черного списка его родственников. Кадыров добавил, что наложенные США санкции никак не мешают жить.

До этого стало известно, что Кадыров предложил Соединенным Штатам снять санкционные ограничения, которые были введены против его родственников, в обмен на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), список которых он передал экс-разведчику США Скотту Риттеру, прибывшему в Грозный накануне.

До этого министерство обороны России сообщало, что российским военным за минувшую неделю сдались в плен 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал депутатов Верховной рады отправиться на фронт.

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