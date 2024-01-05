Макрон заявил, что Франции предстоит организовать «демографическую революцию»

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по случаю ежегодного приема в Елисейском дворце для пекарей и булочников сообщил о подготовке к «демографической революции» в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон, учитывая этот план Франции, указал на необходимость поддержки сельского хозяйства и малых предпринимателей в стране. По его словам, нужно использовать средства, необходимые для сохранения многих коммерческих предприятий и производителей,

«Мы еще сильнее упростим процесс перехода в сельскохозяйственную отрасль. Это важно для закрепления молодых специалистов, поскольку что нам предстоит организовать настоящую демографическую революцию, во множестве отраслей мы будем отдавать приоритет такому подходу», — сказал Макрон.

Накануне французский телеканал BFMTV сообщал, что глава Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни может отправить в отставку премьер-министра Элизабет Борн.

Ранее Макрон резко высказался о России в новогодней речи.