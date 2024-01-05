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Молдавию обязали выплатить долг по членским взносам перед выходом из МПА СНГ

Молдавия выплатит $340 тысяч в качестве членских взносов для выхода из МПА СНГ

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия обязана погасить задолженность по членским взносам перед тем, как выйти из Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ). Соответствующий проект постановления правительства обнародовало министерство финансов республики, передает ТАСС.

Как указано в заявлении, Кишинев должен погасить задолженность до 8 февраля 2024 года. При этом речь идет о долге в размере $340 тыс., уточнили в молдавском министерстве финансов.

«Выплата долга перед МПА СНГ обусловлена крайним сроком (08.02.2024) завершения процесса отказа Молдавии от членства в организации», — подчеркивается в пояснительной записке к документу.

7 июля 2023 года спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что члены правящей в стране партии одобрили денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. Всего за реализацию данной инициативы проголосовали 55 законодателей.

Позже действующий президент республики Майя Санду поддержала решение депутатов о выходе страны из организации. Тогда же глава государства подписала соответствующий указ.

Ранее в Молдавии обвинили президента в «затягивании удавки на шее» страны.

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