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В Белом доме выросла напряженность между двумя сотрудниками администрации Байдена

Axios: в Белом доме накалились отношения между Джоном Кирби и Карин Жан-Пьер

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Kevin Lamarque/Reuters

В Белом доме постепенно накаляются отношения между двумя сотрудниками администрации президента США Джо Байдена — пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Об этом пишет американское издание Axios.

Источники в Белом доме рассказали журналистам, что публично разногласия между Кирби и Жан-Пьер не проявляются. Более того, оба регулярно совместно отвечают на вопросы журналистов. Кирби специализируется на международной повестке, а Жан-Пьер — на внутренней.

При этом за кулисами, говорится в статье, их отношения весьма напряжены, поскольку Кирби дает понять в разговорах с коллегами, что метит на пост Жан-Пьер. Сама же пресс-секретарь Белого дома рассчитывает сохранить должность в случае переизбрания Байдена в 2024 году.

До этого сообщалось, что Карин Жан-Пьер раскритиковала работу палаты представителей в конгрессе. По ее словам, продуктивного диалога между республиканцами и демократами в нижней палате парламента пока нет.

Ранее в Белом доме заявили об угрозе частичного шатдауна в США.

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