Во Франции рассказали о планах Макрона отправить премьера в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни может отправить в отставку премьер-министра Элизабет Борн. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По словам журналистов, на скорые кадровые перемены указывает перенос первого в этом году совета министров, который должен был состояться 3 января. При этом BFMTV считает, что французский лидер может дождаться 17 января, когда суд вынесет приговор министру труда Оливье Дюссо, которого обвиняют в фаворитизме. Если его признают виновным, Дюссо вынужден будет оставить должность.

Среди возможных преемников Борн называются глава министерства обороны Себастьян Лекорно, глава министерства финансов Брюно Ле Мэр и министр экологии Кристоф Бешу.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что президент Франции Эммануэль Макрон во время своей новогодней речи «оскорбил» флаг страны, отодвинув его далеко на задний план.

Ранее Макрон резко высказался о России в новогодней речи.