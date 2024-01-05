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В США оценили возможность признания Западом поражения на Украине

Полковник Макгрегор: западные страны никогда не признают неудачу на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Государства Запада никогда не признают свое поражение на Украине, потому что «в Вашингтоне так не делается». Такое заявление сделал бывший полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор, давший интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

По словам эксперта, в ходе украинского конфликта западные страны «добились» только одного — РФ нарастила свои мощь и влияние в мире. В то же время он обратил внимание на отсутствие у НАТО реальной цели и необходимого количества сил для участия в боевых действиях.

«Они (страны Запада — «Газета.Ru») никогда не признают провал, так как это, по сути, означало бы признание в банкротстве и отсутствии стратегии [на Украине]. <...> Они не собираются признаваться в том, что совершают что-то неправильное. Такого просто не происходит в Вашингтоне, но знают ли они об этом в частном порядке — абсолютно точно, как и во всем мире», — отметил Макгрегор.

Но даже так государства — члены НАТО продолжают провоцировать российское правительство, в своих действиях руководствуясь страхом перед РФ. В частности, специалист упомянул стремление Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс.

Как сказал Макгрегор, эти державы в принципе могут не бояться нападения со стороны Москвы. Тем не менее Вашингтон уже разместил на их территории свои вооружения, превратив в «магнит» для ударов, резюмировал он.

Ранее в США заявили, что американское руководство поставило перед Украиной «невыполнимую миссию».

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