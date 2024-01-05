Кадыров предложил отдать пленных бойцов ВСУ за снятие санкций с его семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Соединенным Штатам снять санкционные ограничения, которые были введены против его родственников, в обмен на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), список которых он передал экс-разведчику США Скотту Риттеру, прибывшему в Грозный накануне. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров отметил, что у России есть пленные, которых забрали в Луганске и Донецке. Он подчеркнул, что передал список гостю.

«Если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня, добавят чуть-чуть санкций против меня, то мы этих людей отдадим», — сказал Кадыров.

Свое предложение Кадыров высказал во время построения силовых подразделений республики в Грозном. Там же было показано видеообращение военнопленных, просивших снять «абсурдные, санкции», которые ни на что не влияют, в отношении родственников Кадырова, его лошадей, самолета.

«Если вы выполните эти условия, то 20 солдат вернутся в свои родные дома», — сказал один из них на видео.

До этого министерство обороны России сообщало, что российским военным за минувшую неделю сдались в плен 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал депутатов Верховной рады отправиться на фронт.