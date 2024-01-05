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В Германии пришли к выводу, что Украине придется смириться с утратой территории

Welt: Украине придется смириться с утратой своих территорий

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Global Look Press

Украине придется смириться с утраченными территориями, так как вернуть их будет невозможно. Об этом написал журналист немецкого телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

«Возвращение всех потерянных территорий, я считаю, было бы невозможным», — выразил он свое мнение.

По словам Шварцкопфа, контрнаступление Украины с целью возвращения территорий изначально было обречено на провал, так как для него у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было полноценного количества военнослужащих, боеприпасов и оружия.

Накануне генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что 2024 год станет решающим в конфликте на Украине.

До этого американский миллиардер, владелец социальной сети X, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что Вооруженные силы Украины должны были перейти к обороне, но страны Запада заставили их провести контрнаступление.

Ранее Маск заявил, что вторгаться в Россию — плохая идея.

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