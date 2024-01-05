В США спрогнозировали последствия отказа от финансирования Украины

Положение украинских войск в зоне боевых действий продолжит неуклонно ухудшаться, так как Вашингтон больше не может финансировать Киев. На это в статье для американского журнала Responsible Statecraft указал обозреватель Коннор Эколс.

Он отметил, что недавно в США официально заявили об отсутствии средств для дальнейшей поддержки Украины. При этом, по словам автора публикации, от результатов соответствующих слушаний в американском конгрессе будет зависеть исход всего конфликта.

«Пока конгресс обсуждает, что делать дальше, положение Киева с военной точки зрения будет неизбежно ухудшаться», — подчеркнул Эколс.

Как указал обозреватель, сейчас ситуация в парламенте США складывается «не лучшим образом». Автор материала не исключил, что законодатели могут не одобрить выделение нового пакета помощи Украине в 2024 году.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил об отсутствии у страны средств для дальнейшего финансирования Киева. В то же время он обратил внимание, что США рассчитывают на продолжение поддержки Украины со стороны других западных государств.

Ранее в Пентагоне прокомментировали неспособность страны выделить деньги на помощь украинским властям.