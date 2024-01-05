Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников «превзойти себя» и не допускать формализма и разгильдяйства при работе в новом году. Его слова приводит БелТА.

Он напомнил, что 2024 год будет для страны особенным, так как через год в Белоруссии пройдут выборы президента, к которым готовятся «и на Востоке, и на Западе».

«Но мы должны превзойти себя. Чтобы это сделать, не должно быть формализма и разгильдяйства», — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что в государстве не должно быть мероприятий для галочки», призвав чиновников настраиваться на «трудную, тяжелую работу» в текущем году.

«Вовремя приходите на работу и начинайте работать качественно», — сказал Лукашенко

До этого Лукашенко подписал закон о поправках, которые включают в себя некоторые гарантии для уходящего лидера страны.

В документе включена неприкосновенность для президента и его семьи, а также выделение госнедвижимости с охраной. Также прописано, что возглавить государство может гражданин по рождению, не моложе 40 лет и проживающий на территории Белоруссии не менее 20 лет перед президентскими выборами.

Ранее Лукашенко запретил новому министру экономики врать.