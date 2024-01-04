Лукашенко запретил новому министру экономики врать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Юрия Чеботаря новым министром экономики страны, ранее он занимал пост первого заместителя главы министерства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко подчеркнул, что хотел бы видеть активную роль Чеботаря в ведомстве и призвал его ни за что не врать.

«Я хотел бы видеть министерство экономики. Скажу откровенно, я его замечал в течение года нечасто. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой министерства экономики», — отметил белорусский президент.

Лукашенко выразил надежду на то, что ситуация поменяется. Он также потребовал от Чеботаря не приукрашивать состояние экономики.

«Ни в коем случае не врать», — подчеркнул он.

До этого Лукашенко подписал закон о поправках, которые включают в себя некоторые гарантии для уходящего лидера страны.

В документе включена неприкосновенность для президента и его семьи, а также выделение госнедвижимости с охраной.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.