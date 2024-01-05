В Китае дали совет американским политикам

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь посоветовал американским политикам не говорить о Китае по поводу и без, комментируя обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа в получении денег от Пекина. Его слова приводит РИА Новости.

Ван Вэньбинь заявил, что ничего не знает об этом деле, однако порекомендовал политикам из Соединенных Штатов «не говорить о Китае по поводу и без».

До этого в палате представителей США обвинили экс-президента Дональда Трампа в получении более $7,8 миллионов от иностранных правительств посредством платежей в пользу Trump Organization во время его нахождения в должности главы государства, в том числе от Китая.

Как следует из текста, Комитет по надзору палаты представителей США опубликовал 156-страничный отчет, в котором утверждается, что Трамп неоднократно нарушал конституцию США, которая гласит, что федеральные чиновники не могут принимать подарки или наличные деньги от представителей иностранных государств без одобрения Конгресса.

Ранее кандидат в президенты США обещал не помиловать Трампа в случае избрания.