В МИД РФ назвали причину остановки контактов по информационной безопасности с США

Контакты США и России по информационной безопасности прекратились из-за «русофобской политики» Вашингтона. Об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов.

Он отметил, что использование каналов связи было фактически «заморожено» еще в 2016 году, когда уходящая администрация бывшего президента США Барака Обамы «исключительно по внутриполитическим соображениям изобрела миф о вмешательстве России в президентские выборы в США».

По его словам, США стало невыгодно поддерживать с контакты РФ в интересах совместного пресечения вредоносной деятельности в цифровом пространстве, и они увидели большую выгоду «в тиражировании бездоказательных обвинений нашей страны и иных неугодных режимов в компьютерных атаках».

Больше всего от прекращения контактов по этой теме теряют США, считает он. При этом Люкманов подчеркнул, что без ключевых игроков, вроде США, крайне сложно выстроить глобальную систему международной информационной безопасности.

Директор ДМИБ также добавил, что Москва продолжит работать со своими зарубежными партнерами, которые готовы взаимодействовать с ней.

В декабре в Совбезе РФ заявили о попытках иностранных спецслужб устроить кибератаки.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.