Президент Аргентины Милей рассказал, когда будут видны результаты его работы

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что положительные результаты работы его правительства и проводимых реформ будут видны через 15 лет. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции FM Delta.

По его словам, две трети улучшений будут видны через 15 лет.

«Так что ты их увидишь, ими будут наслаждаться твои дети, а твои внуки будут жить чудесно», — заявил он ведущему, который усомнился в том, что увидит «процветающую Аргентину».

Всеобщие выборы в Аргентине прошли в два тура 22 октября и 19 ноября 2023 года. По итогам голосования в стране были избраны новый глава государства, вице-президент, губернаторы большинства провинций и члены Национального конгресса Аргентины.

21 декабря аргентинский лидер подписал указ о проведении в стране более 300 реформ по либерализации национальной экономики. По словам Милея, реализация соответствующих инициатив должна стать первым шагом для реструктуризации республики.

Ранее президент Аргентины признался, что отдает всю зарплату сестре.