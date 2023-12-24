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Президент Аргентины признался, что отдает всю зарплату сестре

Президент Аргентины Милей заявил, что всеми его деньгами управляет сестра

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Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не знает, сколько зарабатывает, поскольку отдает всю свою зарплату сестре Карине. Об этом политик рассказал в эфире аргентинского телеканала Canal 13.

«Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами управляет моя сестра», — цитирует ТАСС ответ Милея на вопрос о размере президентской зарплаты.

До того, как стать президентом, Милей был депутатом и разыгрывал свою зарплату между всеми желающими на специальном портале. Теперь он таким не занимается из-за того, что больше не может параллельно зарабатывать чтением лекций.

Карину Милей называют правой рукой нового аргентинского президента. Она сопровождала брата в день инаугурации 10 декабря. В ту же дату Хавьер Милей назначил сестру генеральным секретарем президентской канцелярии, изменив норму, которая запрещает назначать родственников на государственные должности.

Ранее стало известно, что Милей планирует массовое увольнение госслужащих.

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