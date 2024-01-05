Кандидат в президенты США заявил, что Байден не может объяснить цель поддержки Украины

Президент США Джо Байден не называет американцам конечную цель поддержки Украины. Об этом заявил губернатор штата Флорида, кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис в ходе выступления в эфире телеканала CNN, передает РИА Новости.

«Байден даже не в состоянии сказать нам, какая в этом конечная цель. Он не говорит об этом», — цитирует Десантиса агентство.

По словам политика, приоритетами для США являются защита собственной границы и Китай, а в Белом доме игнорируют эти угрозы, отправляя деньги Украине, идущие на оплату пенсий и зарплат бюрократам.

Он считает, что США нужно завершить украинский конфликт, а Европе — делать больше для выполнения своих обязанностей в рамках НАТО и увеличить помощь Украине, так как РФ является для европейских стран «большей угрозой».

Кандидат в президенты в случае своей победы обещал не допустить отправки военнослужащих США для участия в боевых действиях на Украине.

Десантис также назвал ловушкой внешней политики США участие в конфликтах, в которых у Вашингтона нет четкого понимания конечной цели.

До этого Десантис заявил, что США важнее поддерживать Израиль, а не Украину.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.