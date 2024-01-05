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Норвежский политолог рассказал, как Россия может бороться с расширением НАТО

Политолог Дисен: Россия займет зону от Харькова до Одессы для борьбы с НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Для разрешения проблемы вступления Украины в НАТО Россия может взять под контроль территории от Харькова до Одессы. Об этом сообщил норвежский политолог Гленн Дисен, пишет газета Mysl Polska.

По словам эксперта, Москва еще до начала специальной военной операции (СВО) обозначила, что Украина должна быть в нейтральном статусе, однако территориальных требований не поступало. Но сейчас расширение территории стало чуть ли не единственным способом помешать НАТО контролировать всю Украину, считает Дисен.

При этом он отметил, что в альянсе пообещали принять Украину в союз после окончания конфликта. Так что Кремль якобы собирается ответить на эту угрозу территориальными приобретениями, заявил политолог.

До этого постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Польша является главным провокатором в НАТО. Постпред Крыма отметил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский выражает общее мнение «ястребов» в НАТО. Он добавил, что в Крыму считают планы Польши по эскалации конфликта на Украине жизненной угрозой.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Британии о возможности ввода войск НАТО на Украину.

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