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Мэр Кишинева подал в суд на правительство Молдавии

Мэр Кишинева подал в суд на правительство Молдавии из-за финансового давления

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Depositphotos

Мэр Кишинева Ион Чебан подал в суд на правительство Молдавии из-за финансового давления на молдавскую столицу и горожан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети политика.

«Кишиневцы вносят в государственный бюджет 23 миллиарда леев [примерно $1,3 млрд — «Газета.Ru»], а в ответ мы получаем копейки. Жители столицы являются активными плательщиками в государственный бюджет, отдайте кишиневцам должное», — заявил Чебан.

Он обвинил депутатов правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) в том, что они блокируют инициативы о внесении поправок в бюджет, направленных на финансовую поддержку социальной сферы, образования и инфраструктуры в Кишинева.

До этого глава оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что действующая власть уничтожает экономику государства, превращая республику в страну-попрошайку.

Ранее в Молдавии предупредили о риске потерять суверенитет.

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