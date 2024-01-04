В Берлине призвали проверить возможность запрета «Альтернативы для Германии»

Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе призвал рассмотреть возможность запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

«Если ведомства по охране конституции в трех федеральных землях классифицировали АдГ как правоэкстремистскую партию, то государство обязано проверить возможность запрета АдГ», — поделился Тирзе.

Он считает, что процедура запрета партии АдГ может занять несколько лет, за это время партия может выставить себя «жертвой» и использовать эту позицию в целях пропаганды.

До этого кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые занял должность обер-бургомистра (мэра) немецкого города. Речь идет о городе Пирна, расположенном в федеральной земле Саксония.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.