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В Берлине призвали проверить возможность запрета «Альтернативы для Германии»

Экс-председатель бундестага призвал Берлин проверить возможность запрета АдГ

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Markus Schreiber/AP

Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе призвал рассмотреть возможность запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

«Если ведомства по охране конституции в трех федеральных землях классифицировали АдГ как правоэкстремистскую партию, то государство обязано проверить возможность запрета АдГ», — поделился Тирзе.

Он считает, что процедура запрета партии АдГ может занять несколько лет, за это время партия может выставить себя «жертвой» и использовать эту позицию в целях пропаганды.

До этого кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые занял должность обер-бургомистра (мэра) немецкого города. Речь идет о городе Пирна, расположенном в федеральной земле Саксония.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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