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Лавров назвал свои любимые блюда

Лавров заявил, что его любимыми блюдами являются борщ и пельмени

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МИД РФ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос девочки Анастасии из Луганска в рамках всероссийской акции «Елка желаний», рассказал, что его любимыми блюдами являются борщ и пельмени с уксусом и горчицей. Его слова приводит ТАСС.

«Пельмени, но не со сметаной, а с уксусом и горчицей. Из первых — борщ, конечно», — сказал дипломат.

Лавров пошутил, что сегодня идет борьба в вопросе, кому же на самом деле принадлежит борщ.

«Сейчас битва идет, кому борщ принадлежит как наследие человечества — нам, Украине или Белоруссии», — отметил министр.

Также в беседе с Анастасией Сергей Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо. Министр спросил у ребенка, какой язык он изучает, на что девочка ответила, что английский. Глава российского МИД похвалил ее, назвав английский полезным языком.

До этого Сергей Лавров заявлял, что каждого из преступников украинского режима ждет соответствующее их деяниям возмездие. По его словам, следователи возбудили более четырех тысяч уголовных дел в отношении представителей радикальных националистических объединений и украинского политического руководства.

Ранее Лавров заявил о нежелании США до основания разрушать отношения с РФ.

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