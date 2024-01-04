Стало известно, когда единый федеральный статус многодетной семьи могут закрепить в России

В 2024 году в России могут окончательно законодательно закрепить единый федеральный статус многодетной семьи, что позволит семьям получать унифицированные преференции. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Совета федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

«Это, действительно, очень важно и актуально. Я думаю, что это будет поддержано законодателями», — сказал он.

Башкин указал, что статус многодетной семьи существует практически в каждом российском регионе, однако тонкость вопроса заключается в том, что преференции для таких семей отличаются в зависимости от традиций, подходов и экономических возможностей субъектов РФ. По мнению сенатора, унификация, в том числе документ о принадлежности к статусу многодетной семьи, назревает давно.

«Документ должен быть одинакового образца, а пока он разный», — подчеркнул Башкин.

Парламентарий отметил, что для многодетных семей также продолжат расширять социальные гарантии для укрепления их социально-экономического положения.

«Не можем не учитывать санкционное давление на РФ, экономические ограничения, но, в любом случае, глава государства, Министерство финансов и парламент подчеркивают, что российский бюджет — социальный. Взятые социальные обязательства могут меняться только в сторону расширения, сокращаться они никогда не будут», — резюмировал политик.

До этого сообщалось, что в Комитете Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в весеннюю сессию планируют установить федеральный статус многодетных семей.

Ранее в Госдуме рассказали, почему важно установить единый федеральный статус многодетных.