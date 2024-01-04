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Украинских депутатов перестанут выпускать за границу без инструкции от МИД

На Украине депутаты будут подписывать инструкции от МИД для выезда за границу

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Global Look Press

С Нового года украинских депутатов не выпускают за границу без подписания специального инструктажа о допустимости тех или иных заявлений. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Такое распоряжение якобы отдал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«До начала командировки депутат должен получить «разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, связанных с темой командировки за границу», — говорится в публикации.

15 декабря сообщалось, что на депутата Рады Александра Куницкого завели уголовное дело после его командировки в Израиль.

1 декабря украинские пограничники не выпустили из страны бывшего президента, ныне депутата Рады Петра Порошенко — при наличии у него специального разрешения.

Ранее трое экс-депутатов Рады уехали за границу под видом волонтеров.

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