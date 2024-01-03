Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что приоритет безопасности границ над иностранной помощью не обсуждается

Сенатор США Каммак сочла безопасность границ приоритетом финансирования

close
100%
Fernando Llano/AP

Член палаты представителей Кэт Каммак, республиканка от штата Флорида заявила, что она и ее коллеги в палате представителей считают, что безопасность границ «не подлежит обсуждению», и ей следует отдать приоритет перед иностранной помощью Израилю и Украине. Ее слова приводит NewsNation.

Она подчеркнула, что для нее и многих коллег по партии вопрос зарубежного финансирования связан с безопасностью южных границ Соединенных Штатов.

«Прежде чем мы посмотрим за рубеж, должен быть [принят] пакет мер по обеспечению безопасности границ, потому что, если мы не обеспечим безопасность, мы столкнемся с худшим кризисом в области гуманитарной помощи, общественного здравоохранения и национальной безопасности в современной истории». – сказала Каммак.

По ее словам, пограничный вопрос будет главным рычагом республиканцев в палате представителей. «Отсутствие пакета по границам означает отсутствие пакета для чего-либо еще», — констатировала Каммак.

До этого губернатор пограничного с Мексикой штата Техас Грэг Эббот обвинил Байдена в уничтожении Соединенных Штатов через наводнение страны нелегальными мигрантами.

Ранее Байдена раскритиковали за отдых на фоне кризиса с мигрантами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами