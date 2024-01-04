В Финляндии рассказали о контактах с российскими пограничниками

Финские пограничники продолжат регулярно контактировать с российскими коллегами. Об этом ТАСС сообщила специалист отдела коммуникаций МИД Финляндии Хенрикка Ахтиайнен.

«Регулярное общение между финскими и российскими пограничными властями продолжается в обычном режиме», — сказала она, отвечая на вопрос о возможных переговорах между властями Российской Федерации и Финляндии из-за возникших проблем с миграцией граждан третьих стран через границу.

Как утверждают в МИД Финляндии, власти РФ «атаковали» страну с помощью «инструментальной миграции и использовали граждан третьих стран в качестве инструмента гибридного влияния». В министерстве заявили, что Россия должна «прекратить использование инструментальной миграции».

В декабре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил, что правительство страны рассмотрит возможности для возвращения в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения их прошений об убежище.

Пограничная служба Финляндии закрывала КПП дважды. Сначала автомобильные пункты пропуска закрыли с 30 ноября по 14 декабря 2022 года. Затем два КПП были открыты, однако поток мигрантов возобновился. Кабмин принял решение продлить закрытие границ до 14 января.

Ранее граждане Финляндии обжаловали в суде решение властей о закрытии границы с Россией.