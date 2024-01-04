В США заявили, что Израиль заверил союзников в непричастности к взрывам в Иране

Власти Израиля заверили своих союзников, что страна непричастна к взрывам в иранском городе Керман. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По ее информации, израильская сторона заявила, что подобные взрывы не похожи на схему проводимых Израилем атак, которые, как отмечает издание, «обычно более точно нацелены на отдельных лиц или инфраструктуру, связанную с иранскими силами безопасности».

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани произошли два взрыва. В результате 103 человека не выжили. Среди них полицейские и сотрудники Красного Полумесяца. Около 200 граждан получили ранения. Власти провинции Керман, где покоится генерал, назвали произошедшее терактом. В МВД Ирана заявили, что это было «слепое преступление против народа», на которое последует решительный ответ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были ликвидированы генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Ранее в США призвали «стереть с карты мира» Иран.