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Аргентинский суд пошел против решения президента Милея

Суд Аргентины частично приостановил действие указа президента Милея

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Natacha Pisarenko/AP

Суд Аргентины частично приостановил действие указа президента Хавьера Милея насчет трудового законодательства. Об этом сообщает газета La Nacion.

После того, как крупнейшее в стране профсоюзное объединение Confederaciоn General del Trabajo подало жалобу на указ Милея, дело рассмотрел суд и пришел к выводу, что у аргентинского президента нет оснований для проведения реформ трудового законодательства через президентский указ без одобрения конгресса страны.

В первую очередь, недовольство профсоюзов вызвал пункт указа, который значительно ограничивает право профсоюзов и рабочих на проведение забастовок в ряде секторов экономики — в первую очередь, в сфере транспорта, образования, здравоохранения и связи.

Также недовольство вызвало увеличение испытательного срока с трех до восьми месяцев.

До этого новое правительство Аргентины внесло в парламент пакет реформ.

Ранее в Буэнос-Айресе прошла акция протеста, участники которой недовольны реформами действующего аргентинского президента Хавьера Милея.

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