В ЕС осудили заявление Израиля о перемещении жителей Газы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план перемещения жителей сектора Газа за пределы анклава. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Я решительно осуждаю подстрекательские и безответственные заявления израильских министров», — подчеркнул Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, израильские министры национальной безопасности и финансов Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич клевещут на население Газы.

Боррель обратил внимание, что принудительное перемещение людей строго запрещено, такой метод относится к числу серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Смотрич ранее счел добровольный выезд жителей сектора Газа «гуманитарным решением» конфликта. С главой ведомства согласился и министр национальной безопасности Израиля.

В среду, 3 января, ООН выступила против насильственного перемещения палестинцев из Газы.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.