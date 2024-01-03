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В ЕС осудили заявление Израиля о перемещении жителей Газы

Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план переселения жителей Газы

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план перемещения жителей сектора Газа за пределы анклава. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Я решительно осуждаю подстрекательские и безответственные заявления израильских министров», — подчеркнул Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, израильские министры национальной безопасности и финансов Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич клевещут на население Газы.

Боррель обратил внимание, что принудительное перемещение людей строго запрещено, такой метод относится к числу серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Смотрич ранее счел добровольный выезд жителей сектора Газа «гуманитарным решением» конфликта. С главой ведомства согласился и министр национальной безопасности Израиля.

В среду, 3 января, ООН выступила против насильственного перемещения палестинцев из Газы.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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