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В США определился новый кандидат в президенты

Роберт Кеннеди-младший собрал подписи в Юте для выдвижения в президенты США

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Brian Snyder/Reuters

Роберт Кеннеди-младший собрал необходимое количество подписей в штате Юта для выдвижения в президенты США. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

Таким образом в США определился новый кандидат для участия в президентских выборах в 2024 году.

Ожидается, что 3 января Кеннеди-младший анонсирует планы по попаданию в списки кандидатов во всех 50 штатах.

До этого Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News обещал провести демонтаж «американской военной империи». Он пообещал положить конец «безрассудной и воинственной» политике, нацеленной на провокации КНР и Российской Федерации, а также ликвидировать большую часть военных баз Соединенных Штатов за границей и сократить численность Вооруженных сил страны.

В конце сентября Кеннеди-младший обещал закончить конфликт на Украине за сто дней.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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