Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что не причастны к взрывам в Иране

В Госдепе заявили о непричастности США к взрывам в Иране

close
100%
Depositphotos

Госдеп США заявил о непричастности Вашингтона к взрывам в Иране. Об этом во время брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон также не видит оснований считать Израиль ответственным за них. Таким образом он прокомментировал взрывы возле кладбища в городе Керман.

«Я хочу обратить внимание на некоторые безответственные заявления, которые я видел, и сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты не причастны к этому. И любые предположения об обратном просто смешны. Во-вторых, у нас нет никаких оснований полагать, что Израиль причастен к взрывам», — отметил Миллер.

До этого президент Ирана Ибрагим Раиси говорил, что исполнителей и кураторов теракта в Иране выявят и накажут. В Кермане их считают врагами нации.

Он добавил, что подобные теракты никогда не смогут помешать «железной воле иранского народа» в сфере защиты исламских идеалов.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами