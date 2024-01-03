В США заявили, что не причастны к взрывам в Иране

Госдеп США заявил о непричастности Вашингтона к взрывам в Иране. Об этом во время брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон также не видит оснований считать Израиль ответственным за них. Таким образом он прокомментировал взрывы возле кладбища в городе Керман.

«Я хочу обратить внимание на некоторые безответственные заявления, которые я видел, и сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты не причастны к этому. И любые предположения об обратном просто смешны. Во-вторых, у нас нет никаких оснований полагать, что Израиль причастен к взрывам», — отметил Миллер.

До этого президент Ирана Ибрагим Раиси говорил, что исполнителей и кураторов теракта в Иране выявят и накажут. В Кермане их считают врагами нации.

Он добавил, что подобные теракты никогда не смогут помешать «железной воле иранского народа» в сфере защиты исламских идеалов.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.