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НАТО проведет чрезвычайное заседание по запросу Украины

В НАТО поддержали запрос Киева на чрезвычайное заседание Совета с Украиной

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Valentyn Ogirenko/Reuters

НАТО проведет чрезвычайное заседание альянса по запросу Киева. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в своем Telegram-канале со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебы.

«Страны НАТО поддержали запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина — НАТО», — говорится в сообщении.

По словам Кулебы, одной из главных тем для обсуждения станет усиление противовоздушной обороны Украины. При этом он не уточнил дату проведения заседания.

До этого советник украинского военного руководства Николай Белесков заявлял, что недостаточные поставки западными союзниками оружия Киеву ведут к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял в эфире телеканала «Рада», что о передаче Киеву американских истребителей F-16 речи не идет.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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