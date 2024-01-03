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Путин выразил соболезнования властям Ирана после теракта в Кермане

Путин выразил соболезнования руководству Ирана после теракта в Кермане

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в городе Керман. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Правительственную телеграмму Путин адресовал верховному лидеру Ирана аятоллу Али Хаменеи и президенту Ирана Эбрахиму Раиси.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Он добавил, что Россия решительно осуждает терроризм в любых его формах и проявлениях.

До этого агентство Fars News сообщало, что в иранской провинции Керман назвали взрывы у кладбища, где покоится генерал Касем Сулеймани, террористическим актом.

Сам Сулеймани попал под удар американской армии в 2020 году. В ночь на 3 января США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Ранее офицер элитных частей ВС Ирана попал под обстрелhttp://www.gazeta.ru/army/news/2022/05/22/17786648.shtml в Тегеране.

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