В Казахстане сочли, что выборы президента РФ будут иметь большое международное значение

Российские президентские выборы будут иметь большой международный резонанс. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан»).

Казахстанский лидер обратил внимание, что президент России Владимир Путин формирует глобальную повестку дня, с мнением Москвы считаются все государства.

«И это факт», — отметил Токаев.

Касаясь отношений между двумя странами, президент Казахстана подчеркнул, что они достигли «высокого уровня».

До этого Токаев рассказал о попытках навязать республике модель двоевластия. По словам президента Казахстана, в ситуации «транзита власти» политические манипуляторы сумели сформировать «некий параллельный центр власти».

В среду, 3 января Токаев заявил, что без России невозможно решить мировые проблемы.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.