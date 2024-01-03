В Эстонии заявили, что вопрос о лишении граждан РФ права голоса зашел в тупик

Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет заявил, что вопрос о лишении права голоса на местных выборах граждан России, постоянно проживающих в стране, зашел в тупик из-а позиции социал-демократов. В беседе с ERR он заявил, что российских граждан нельзя лишить права голосовать без изменения конституции.

«На сегодняшний день мы не продвинулись вперед в этом вопросе. С одной стороны, есть юридические и политические аргументы в поддержку ограничения, но с другой стороны, присутствуют аргументы о том, что это невозможно сделать без внесения поправок в конституцию. Фактически мы зашли в тупик», — констатировал Лаанет.

По его словам, разумнее было бы «ограничить участие иным способом, дополнительными языковыми требованиями или другими критериями».

До этого в Эстонии полиция отобрала у туриста наклейки с надписью «Я русский».

Инцидент произошел после появления русского флешмоба, в рамках которого участники клеили на свои машины тематические стикеры. Правоохранители отобрали у одного из участников наклейки и сказали, чтобы он оставил машину для обыска.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена вернуть на родину украинцев призывного возраста.