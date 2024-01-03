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В Иране рассказали, чем страна поможет БРИКС

МИД Ирана: Тегеран будет полезен БРИКС развитием энергетики и новых технологий

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Эдуард Песов/РИА «Новости»

БРИКС становится рынком размером в половину мира, а участие Ирана в организации даст другим членам организации большие возможности. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

«Присоединение Ирана к БРИКС предоставит этой организации огромные возможности. Одна из них – транзит, вторая – энергетика, будь то нефть или газ, третья – новые технологии и наукоемкая сфера», — сказал Сафари.

По его мнению, БРИКС является крупнейшим производителем и потребителем нефти и газа и представляет собой «прекрасный рынок [размером] с половину мира». А ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) — крупный региональный рынок, «и это беспроигрышная ситуация для всех сторон».

Сафари отметил, что и в БРИКС, и в ШОС Ирану предложили возглавить ряд комитетов в сфере различных технологий.

1 января Россия начала председательство в БРИКС.

2 января участником БРИКС официально стала Саудовская Аравия.

Ранее в МИД Ирана заявили о возможности России создать секретариат в БРИКС.

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