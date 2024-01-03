В МИД Ирана рассказали о важной роли БРИКС в ряде отраслей

БРИКС сыграет важную роль в энергетике, а конкретно в производстве, транспортировке и потреблении энергии, в новых технологиях и космосе. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

По его мнению, присутствие организации может распространиться на Индийский океан и Персидский залив.

«Важнейшую проблему представляют собой три вопроса: первый – производство энергии, второй – транспортировка энергии, третий – потребление энергии. Эти три вопроса решает БРИКС», — отметил Сафари.

Замглавы иранского МИД считает, что Россия способна образовать секретариат в БРИКС. Он подчеркнул, что Российская Федерация имеет необходимый опыт работы в организациях мирового и регионального уровня.

Мехди Сафари также поздравил Россию с началом ее председательства в БРИКС, поблагодарив Москву за большую поддержку Ирана в принятии его в эту организацию. Он подчеркнул, что Москва поможет Тегерану и новым членам БРИКС достигнуть их цели в объединении.

Ранее Россия начала председательство в БРИКС.