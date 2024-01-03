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Эрдоган обсудит с Раиси урегулирование в секторе Газа

Star: Эрдоган обсудит с лидером Ирана Раиси разрешение конфликта в секторе Газа

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Michael Varaklas/AP

Президент Ирана Эбрахим Раиси 4 января прибудет в Турцию с официальным визитом, где встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит предложения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает газета Star со ссылкой на источники.

Отмечается, что сначала политики проведут встречу наедине, затем состоится 8-е заседание турецко-иранского Совета сотрудничества высокого уровня.

В ходе заседания стороны оценят шаги, которые можно предпринять для улучшения отношений между Ираном и Турцией в таких областях, как экономика, торговля, энергетика, транспорт и оборонная промышленность. Представители двух стран подпишут соглашения о сотрудничестве в различных областях. Также одним из приоритетных пунктов повестки дня на переговорах станут атаки Израиля на Газу, говорится в статье.

Эрдоган и Раиси обговорят, какие меры можно принять для прекращения гуманитарного кризиса в секторе Газа и достижения постоянного прекращения огня. Турецкий лидер передаст иранскому коллеге предложения Анкары по решению проблемы. Президенты не оставят без внимания и обстановку на Южном Кавказе и в Сирии, а также борьбу с терроризмом.

В начале декабря прошлого года Эрдоган заявлял, что никогда не признает движение ХАМАС террористической группировкой.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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