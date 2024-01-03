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Токаев заявил, что без России невозможно решить мировые проблемы

Токаев: с Луны ясно, что без России ни одна проблема в мире не будет решена

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Илья Питалев/РИА Новости

Грядущие президентские выборы в России имеют большое международное значение, поскольку ни одна серьезная проблема мира не может решаться без участия Москвы. Об этом в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Российская Федерация играет очень важную роль в мировой политике и является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин — это человек, который своими словами и делами влияет на глобальную ситуацию. Ни для кого не секрет, что с позицией России будет считаться весь мир. С Луны ясно, что без участия этого государства ни одна проблема в мире не будет решена», — сказал Токаев.

Говоря о президентских выборах в России, президент Казахстана отметил, что в 2024 году выборы пройдут также в США, Великобритании, Индии, Азербайджане и других государствах, будут избираться депутаты Европарламента. При этом президентские выборы в России имеют для Казахстана наибольшее значение.

«Ведь между Астаной и Москвой сложились очень высокие отношения. Всем известно, что Россия является ключевым партнером и союзником Казахстана», — сказал Токаев.

Президент Казахстана напомнил, что межгосударственные связи между Россией и Казахстаном укрепляются, между двумя странами заключено более 300 договоров и соглашений, действуют механизмы сотрудничества в самых разных сферах. У России и Казахстана — самая длинная граница на континенте, а товарооборот между двумя странами за первые 10 месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов.

29 декабря посол Казахстана назвал четыре фактора дружбы Астаны с Москвой.

26 декабря Казахстан подписал с Россией соглашения о строительстве трех ТЭЦ в республике.

Ранее Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана партнерство в газовой сфере.

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