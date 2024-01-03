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Во французском парламенте заявили, что введение цифрового евро не поможет Евросоюзу

Дюпон-Эньян: цифровое евро фон дер Ляйен не спасет разрушенную промышленность ЕС

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Введение цифрового евро не поможет в восстановлении разрушенной промышленности Европейского союза. Об этом заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.

«Фон дер Ляйен и Лагард анонсировали введение цифрового евро, после того, как наши рабочие места, промышленность, покупательная способность разрушены», — возмутился депутат.

Он призвал «всеми силами» сопротивляться «отслеживанию покупок» и «прекращению анонимности».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европейского Центрального Банка Кристин Лагард в публикации на сайте ЕЦБ, которая была посвящена 25-летию евро, сообщили о необходимости заложить основы для введения цифрового варианта валюты.

В конце декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что торговая политика, которую проводит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, губительна для Франции. Он подчеркивал, что Евросоюз «убивает» Францию.

Ранее главу Еврокомиссии обвинили в разрушении Евросоюза.

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