Токаев высказался о переизбрании на пост президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Егемен Казахстан» сообщил, что не намерен принимать участие в выборах главы государства в 2026 году.

Таким образом он отреагировал на информацию о намерении провести конституционную реформу, чтобы позволить себе второй президентский срок.

«Отныне каждый не сможет делать что хочет и вносить изменения в конституцию», — сказал Токаев.

По мнению нынешнего главы Казахстана, пункт конституции, согласно которому президент может избираться на один срок, не должен никогда измениться.

Летом 2022 года в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в Основной закон. По новым нормам президент страны может избираться на один семилетний срок, а его родственники не должны занимать высокие государственные посты. Поправки одобрили почти 80% населения Казахстана.

В марте 2023 года Токаев заявлял, что выборы в Мажилис (нижнюю палату) парламента и маслихаты (местные представительные органы) Казахстана были достойным продолжением масштабных перемен.

Ранее президент Казахстана Токаев предложил сделать новую волоконно-оптическую линию в Евразии.