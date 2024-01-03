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Миллионы американцев могут лишиться доступа в интернет перед выборами

Politico: 22 миллиона американцев рискуют остаться без интернета перед выборами

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Ted S. Warren/AP

22 млн жителей США могут остаться без интернета в преддверии выборов президента страны, если конгресс до весны не сможет найти способ финансирования «Программы доступной связи», которая позволяет покрывать траты на интернет малообеспеченным американцам. Об этом сообщает Politico.

«Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи», — цитирует Politico члена палаты представителей Дорис Мацуи.

Журналисты считают, что это может сыграть определенную роль на предстоящих выборах, «давая избирателям в колеблющихся штатах повод для разочарования в связи с тем, что политики не хотят предоставить помощь».

Президентские выборы в Соединенных Штатах должны пройти 5 ноября 2024 года.

До этого экс-советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявлял, что решение об исключении Дональда Трампа из избирательных бюллетеней «разорвет страну на части», так как возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий.

Ранее в США заявили о скорой отмене решения о недопуске Трампа до выборов.

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