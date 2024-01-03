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На участках в Сербии прошло голосование на повторных выборах в Скупщину

В Сербии на восьми участках прошло голосование на повторных выборах в Скупщину

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Darko Vojinovic/AP

В Сербии на восьми избирательных участках прошли повторные голосования на внеочередных выборах в парламент страны. Как сообщает агентство Tanjig, Республиканская избирательная комиссия (РИК) назначила повторное голосование на данных участках.

Второй тур голосования состоялся в двух избирательных участках в поселке Бачки-Петровац, трех — в Бела-Паланке, по одному — в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави. Голосование началось 2 января в 7:00 по местному времени и завершилось в 20:00. Было напечатано 5 352 бюллетеня.

Протесты в Сербии начались после результатов прошедших 17 декабря внеочередных выборов в парламент, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Оппозиция, набравшая более 23 процентов голосов, обвинила власти в фальсификации выборов. 24 декабря представители оппозиции заблокировали здание Скупщины, потребовав отмены результатов выборов. Экс-глава агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин заявил, что Запад попытался повторить белорусский сценарий в Сербии, поддержав протесты, начавшиеся 17 декабря по итогам парламентских выборов.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александра Вучича.

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