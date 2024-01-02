В Израиле заявили, что усилия по освобождению заложников продолжаются

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что усилия по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальной палестинской группировкой ХАМАС, продолжаются. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства, передает ТАСС.

«Усилия продолжаются, осуществляются контакты, они не прерваны», — сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля отметил, что со стороны ХАМАС был ультиматум, однако он немного смягчился.

30 декабря представители Катара, который является посредником в переговорах Израиля и палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников, сообщили израильским коллегам, что палестинская группировка «в принципе согласна» возобновить переговоры по заложникам.

До этого Нетаньяху на встрече с родственниками похищенных рассказал о процессе переговоров по освобождению заложников в Газе. По словам Нетаньяху, вопросу возвращения заложников способствуют Египет и Катар.

Ранее ХАМАС отверг трехэтапный план Египта по урегулированию в Газе.