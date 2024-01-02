Израиль намерен оспорить в Гааге иск Южной Африки о геноциде в секторе Газа

Представитель израильского правительства Эйлон Леви заявил, что Израиль предстанет перед Международным судом в Гааге, чтобы оспорить обвинения Южной Африки в геноциде в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Его слова в ходе онлайн-брифинга передает Reuters.

«Государство Израиль предстанет перед Международным судом в Гааге, чтобы опровергнуть абсурдный кровавый навет Южной Африки», — сказал Леви.

До этого израильская газета Haaretz писала, что прокуратура и органы безопасности Израиля обеспокоены тем, что Международный суд ООН может обвинить еврейское государство в геноциде в секторе Газа.

Южно-Африканская республика обратилась в Международный суд ООН с заявлением о совершаемом Израилем геноциде в секторе Газа в конце декабря.

25 декабря депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является ответственной за разжигание конфликта в секторе Газа. Депутат назвала главу ЕК «фрау геноцид», отметив, что такого мнения придерживаются многие европейцы.

Ранее ЦАХАЛ решил приостановить бои на юге Газы.