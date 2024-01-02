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Раненому лидеру оппозиции Южной Кореи сделают операцию

Подвергшегося нападению лидера оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мена прооперируют

Председатель оппозиционной «Демократической партии» Южной Кореи Ли Чжэ Мен, на которого неизвестный напал с ножом, будет прооперирован, у него, предположительно, задеты яремные вены в области шеи. Об этом сообщает Yonhap.

На Ли Чжэ Мена напали во время массового мероприятия в Пусане утром 2 января. По словам свидетелей происшествия, подозреваемый представился одним из сторонников политика, подошел к нему с просьбой дать автограф, а затем 20-30-сантиметровым оружием ударил по собеседнику. Нападавший был арестован на месте.

Ли Чжэ Мена экстренно доставили в больницу Пусанского национального университета, он находился в сознании. Пресс-секретарь демократической партии Квон Чхиль Сын заявил, что существовала «опасность обильного кровотечения». Спустя некоторое время оппозиционера перевезли на вертолете в больницу Сеульского национального университета в Сеуле для операции.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель поручил полиции и соответствующим властям незамедлительно провести расследование нападения на Ли Чжэ Мена.

Ранее сообщалось, что в центре Мадрида неизвестный выстрелил в испанского политика Алехо Видаля Куадраса.

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